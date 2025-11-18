Телефонный мошенник из ХМАО вернет сотни тысяч рублей

В Радужном (ХМАО) телефонный мошенник не смог избежать правосудия. Благодаря решению суда нарушитель вернет сумму почти в 400 тысяч рублей, которую обманом выманил у жителя города Чехов, а также заплатит проценты и госпошлину еще почти на 200 тысяч рублей.