Над регионами России сбили 18 украинских БПЛА за три часа

Большая часть дронов была сбита над Белгородской областью.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные сообщили о серии успешных перехватов украинских беспилотников в вечерние часы. По данным Минобороны, в течение трех часов средства противовоздушной обороны выявили и уничтожили 18 беспилотных аппаратов самолетного типа.

Большая часть дронов была сбита над Белгородской областью, где зафиксировано десять целей. Еще пять аппаратов уничтожили в воздушном пространстве Брянской области.

Оставшиеся три беспилотника были нейтрализованы над Смоленской и Воронежской областями. В ведомстве подчеркнули, что атака была отражена силами дежурных расчетов ПВО, задействованных в круглосуточном режиме.

Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских написал, что система противовоздушной обороны отразила атаку дронов ВСУ на подстанцию в Вешкаймском районе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
