Над регионами России сбили 18 украинских БПЛА за три часа

Российские военные сообщили о серии успешных перехватов украинских беспилотников в вечерние часы. По данным Минобороны, в течение трех часов средства противовоздушной обороны выявили и уничтожили 18 беспилотных аппаратов самолетного типа.
Большая часть дронов была сбита над Белгородской областью, где зафиксировано десять целей. Еще пять аппаратов уничтожили в воздушном пространстве Брянской области.
Оставшиеся три беспилотника были нейтрализованы над Смоленской и Воронежской областями. В ведомстве подчеркнули, что атака была отражена силами дежурных расчетов ПВО, задействованных в круглосуточном режиме.
Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских написал, что система противовоздушной обороны отразила атаку дронов ВСУ на подстанцию в Вешкаймском районе.