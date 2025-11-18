Ричмонд
Гладков показал кадры разрушений после атаки ВСУ на Белгородскую область

В селе Короче произошла атака, в результате которой пострадали два человека. Кадры разрушений опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки БПЛА пострадали два человека.

В селе Короче произошла атака, в результате которой пострадали два человека. Кадры разрушений опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Короче в результате атаки на коммерческое здание ранены двое. Бригада скорой доставила мужчину в тяжёлом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу», — рассказал Гладков в telegram-канале.

Также известно о пострадавшем сотруднике МЧС. Мужчина пострадал, борясь с пожаром. С ожогами лица, рук и ног его госпитализировали.

Огнем уничтожены три коммерческих объекта. Также в одном из частных домов выбиты окна и поврежден забор. В селе Погореловка вследствие атаки беспилотника повреждена входная группа частного дома. Пожарные продолжают бороться с возгоранием. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники.

Кадры разрушений в Короче Кадры разрушений в Короче Кадры разрушений в Короче Кадры разрушений в Короче Кадры разрушений в Короче.

