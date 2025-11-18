Ричмонд
Два человека пострадали из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

В результате атаки беспилотников (БПЛА) на Корочанский район Белгородской области пострадали два человека. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из пострадавших — мужчина, получивший отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей и глаз. Он находится в тяжелом состоянии в областной клинической больнице.

Второй пострадавший — сотрудник МЧС, который получил ранения при тушении пожара. У него ожоги лица, рук и ног. Он также доставлен в областную клиническую больницу.

Огнем уничтожены три коммерческих объекта. На месте работают 108 специалистов и 34 единицы техники, ликвидируя очаги возгорания. Губернатор выразил благодарность сотрудникам МЧС и всем оперативным службам за мужество и героизм.

— Также в одном из частных домов выбиты окна и посечен забор. В селе Погореловка вследствие атаки беспилотника повреждена входная группа частного дома, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в ночь с 16 на 17 ноября силами ПВО было уничтожено 36 украинских БПЛА. 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской. Также пять БПЛА уничтожили над Ульяновской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской и по одному над Нижегородской и Тульской областями.

