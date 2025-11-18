В Приморье будут судить мужчину, до смерти избившего обидчика собаки

Заместитель прокурора региона Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении 56-летнего жителя Уссурийска, которого привлекают к ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Фигуранту вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета, примененного в качестве оружия, что привело к смерти потерпевшего по неосторожности.
Следствие установило, что летом 2025 года на улице Набережная в селе Новокачалинск Ханкайского округа между обвиняемым и местным жителем произошел конфликт. Поводом стало предположение фигуранта о жестоком обращении оппонента со своей собакой, проявлявшей агрессию и не поддававшейся контролю. Разыскав мужчину, обвиняемый немедленно перешел к избиению, нанеся более двух десятков ударов руками и ногами, а затем добавив удар стулом по голове и телу.
Тяжелые травмы привели к мгновенной смерти потерпевшего на месте происшествия. В ближайшее время уголовное дело будет передано в Ханкайский районный суд для рассмотрения по существу.