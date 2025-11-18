Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье будут судить мужчину, до смерти избившего обидчика собаки

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о гибели мужчины, убитого в ходе жестокого конфликта, возникшего, по версии следствия, из-за спора о собаке. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: ДЕЙТА

Заместитель прокурора региона Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении 56-летнего жителя Уссурийска, которого привлекают к ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Фигуранту вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета, примененного в качестве оружия, что привело к смерти потерпевшего по неосторожности.

Следствие установило, что летом 2025 года на улице Набережная в селе Новокачалинск Ханкайского округа между обвиняемым и местным жителем произошел конфликт. Поводом стало предположение фигуранта о жестоком обращении оппонента со своей собакой, проявлявшей агрессию и не поддававшейся контролю. Разыскав мужчину, обвиняемый немедленно перешел к избиению, нанеся более двух десятков ударов руками и ногами, а затем добавив удар стулом по голове и телу.

Тяжелые травмы привели к мгновенной смерти потерпевшего на месте происшествия. В ближайшее время уголовное дело будет передано в Ханкайский районный суд для рассмотрения по существу.