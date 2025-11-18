В Приморье будут судить мужчину, до смерти избившего обидчика собаки

Следствие установило, что летом 2025 года на улице Набережная в селе Новокачалинск Ханкайского округа между обвиняемым и местным жителем произошел конфликт. Поводом стало предположение фигуранта о жестоком обращении оппонента со своей собакой, проявлявшей агрессию и не поддававшейся контролю. Разыскав мужчину, обвиняемый немедленно перешел к избиению, нанеся более двух десятков ударов руками и ногами, а затем добавив удар стулом по голове и телу.