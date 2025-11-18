Шойгу пытались убить на Троекуровском кладбище в Москве: ФСБ раскрыла план украинских спецслужб

Три дня назад ФСБ официально проинформировала о предотвращении покушения на одно из высших должностных лиц страны, однако тогда имя потенциального потерпевшего не было названо. В средствах массовой информации с самого начала фигурировала версия о том, что целью покушения мог стать Сергей Шойгу. При этом источники, близкие к секретарю Совета безопасности ранее не подтверждали эту информацию, пишет «Коммерсант».