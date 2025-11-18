Ричмонд
В МИД рассказали о текущем статусе переговоров с Украиной

Россия не получила от Украины официального уведомления о прекращении переговорного процесса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Украина взяла паузу после третьего тура стамбульских переговоров.

«Во-первых, это [понимание] основано более чем на 100-дневном перерыве, паузе, которая была взята Украиной после третьего тура стамбульских переговоров. А после этого было официальное заявление спикеров украинского министерства иностранных дел о том, что они выходят из этого процесса. Но никаких официальных действий [по дипломатическим каналам они не предпринимали]», — подчеркнул Родион Мирошник, беседуя с «Известиями».

Дипломат также отметил, что Украина получила от России все необходимые документы, включая проект меморандума и предложения для дальнейшей дискуссии, но не отреагировала на них.

Ранее газета The Times в статье об интервью с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей сообщила о официальной остановке Киевом переговоров с Москвой. Украинские СМИ также цитировали слова украинского дипломата.

Ранее переговоры между Россией и Украиной приостановлены более чем на 100 дней: российская сторона направила Украине необходимые документы и предложения для дискуссии, но не получила ответа. Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Times заявил о приостановке переговоров до конца года из-за отсутствия значимых результатов.