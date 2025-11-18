Появились кадры, как силовики штурмовали квартиру первоуральца с вымышленной гранатой

Мужчине грозит внушительный срок тюремного заключения.
В Первоуральске (Свердловская область) местный житель взял в заложницы сожительницу и угрожал взорвать дом гранатой. К дому съехались полицейские, сотрудники Росгвардии, ОМОНа и СОБРа, а местных жителей экстренно эвакуировали. На месте ЧП побывал и корреспондент URA.RU.
В квартиру, где заперся правонарушитель, силовики проникли через окно. Заложницу освободили, она не пострадала. Ребенка, о котором сообщалось в ряде telegram-каналов, внутри не оказалось. Как выяснилось позже, никакого оружия при мужчине не было.
Дебошира скрутили и доставили в отдел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».
Кадры с места ЧП Кадры с места ЧП Окно в квартиру, где заперся дебошир Гостиница, в которую эвакуировали местных жителей Кадры с места ЧП Кадры с места ЧП Окно в квартиру, где заперся дебошир Кадры с места ЧП Кадры с места ЧП.
Видео: читатель URA.RU.