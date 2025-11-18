Появились кадры, как силовики штурмовали квартиру первоуральца с вымышленной гранатой

В квартиру, где заперся правонарушитель, силовики проникли через окно. Заложницу освободили, она не пострадала. Ребенка, о котором сообщалось в ряде telegram-каналов, внутри не оказалось. Как выяснилось позже, никакого оружия при мужчине не было.