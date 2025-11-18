В Арсеньеве задержан подозреваемый по делу о гибели 55-летнего мужчины в подъезде

Следственные органы Приморского края расследуют обстоятельства гибели 55-летнего жителя Арсеньева, тело которого 16 ноября 2025 года нашли в подъезде дома на улице Калининской. На погибшем зафиксированы многочисленные колото-резаные раны, что позволило оперативно квалифицировать случившееся как насильственную смерть. Об этом сообщила пресс-служба приморского управления ведомства.