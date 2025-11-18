В Арсеньеве задержан подозреваемый по делу о гибели 55-летнего мужчины в подъезде

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе первичных мероприятий сотрудники СКР установили предполагаемого участника преступления — 30-летнего соседа убитого. Его квартиру обыскали в безотлагательном порядке при участии спасателей, обнаружив внутри следы бурого вещества, визуально схожего с кровью.
Мужчина задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Следователь намерен направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение расследования обеспечивают сотрудники УМВД России по Приморскому краю.