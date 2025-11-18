Самолёт с министром выкатился со взлетно-посадочной полосы и загорелся в Конго

В Конго лайнер с министром горнодобывающей промышленности Луи Кабамбой на борту совершил выкатывание за пределы взлетной полосы и вспыхнул. Об этом сообщает Israel Hayom.
Самолет также перевозил членов правительственной делегации. Ранее посетили место катастрофы на медном руднике Каландо, где оползень стал причиной гибели по меньшей мере 32 людей.
По информации советника по коммуникациям Айзека Ньембо, министру и всем членам делегации удалось безопасно эвакуироваться из самолета. Никто из находящихся на борту не получил травм.
На днях в Грузии, недалеко от города Сигнахи, разбился военно-транспортный самолет C-130 Hercules ВВС Турции. Лайнер вылетел из азербайджанской Гянджи, и на его борту, как подтвердило турецкое оборонное ведомство, находились 20 человек, включая членов экипажа.