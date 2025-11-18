Самолёт с министром выкатился со взлетно-посадочной полосы и загорелся в Конго

На днях в Грузии, недалеко от города Сигнахи, разбился военно-транспортный самолет C-130 Hercules ВВС Турции. Лайнер вылетел из азербайджанской Гянджи, и на его борту, как подтвердило турецкое оборонное ведомство, находились 20 человек, включая членов экипажа.