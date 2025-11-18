Кот помог обнаружить тело: труп пермяка пролежал в квартире больше месяца

Еще в начале октября одна из жительниц дома заметила протечку с потолка: жидкость розового цвета капала на пол, а рядом с лужей странно вел себя домашний кот. Женщина набрала номер 112. Прибывшие сотрудники аварийной службы определили, что протечка не связана с коммунальными сетями, и обратили внимание на трупный запах. Они пообещали сообщить о ситуации в правоохранительные органы, но никакой реакции не последовало.