Гладков: в результате атаки ВСУ на здание в Короче ранены два человека

Пожар, возникший в результате атаки, уничтожил три торговых объекта.

Источник: Аргументы и факты

В результате удара вооруженных сил Украины по коммерческому зданию в белгородском городе Короча пострадали два человека. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, после атаки беспилотника объект загорелся, и на месте развернули масштабную операцию по тушению пожара.

Один из пострадавших, находившийся внутри здания, получил тяжелое отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей и глаз. Его доставили в областную больницу, где врачи оказывают необходимую помощь. Вторым пострадавшим оказался сотрудник МЧС, который получил ожоги лица, рук и ног во время ликвидации последствий атаки.

Пожар уничтожил три торговых объекта. Для ликвидации огня привлекли более сотни специалистов и несколько десятков единиц техники. Губернатор поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативные действия и самоотверженную работу.

Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что система противовоздушной обороны отразила атаку дронов ВСУ на подстанцию в Вешкаймском районе.