Один из готовивших теракт на кладбище в Москве был фигурантом дела об убийстве

«Реализуя свой преступный умысел, Купцова И. М обратилась к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, именуемому в дальнейшем Ш., с предложением совместно с ней организовать совершение в городе Октябрьском Республики Башкортостан убийства, на что Ш. ответил согласием», — говорится в опубликованном на сайте Верховного суда Башкирии тексте приговора.