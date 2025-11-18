Трамп считает, что у США лучшая армия в мире

Накануне Трамп не исключил возможности нанесения ударов по территории Мексики с целью пресечения наркотрафика. Ранее телеканал NBC информировал о том, что администрация США начала разрабатывать план операции против мексиканских наркокартелей, не исключая задействования военных сил. В сентябре во время визита в Мексику государственный секретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции сообщил о намерении США вести борьбу с организациями, которые он назвал «наркотеррористами».