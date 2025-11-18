Ричмонд
Трамп считает, что у США лучшая армия в мире

США обладают лучшей армией и производят самое качественное военное оборудование в мире. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на мероприятии компании McDonald’s.

Трамп убежден, что США производят лучшую военную технику.

США обладают лучшей армией и производят самое качественное военное оборудование в мире. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на мероприятии компании McDonald’s.

«Мы восстановили нашу армию. У нас самая сильная армия в мире, и мы производим лучшее военное оборудование в мире», — заявил президент США.

Накануне Трамп не исключил возможности нанесения ударов по территории Мексики с целью пресечения наркотрафика. Ранее телеканал NBC информировал о том, что администрация США начала разрабатывать план операции против мексиканских наркокартелей, не исключая задействования военных сил. В сентябре во время визита в Мексику государственный секретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции сообщил о намерении США вести борьбу с организациями, которые он назвал «наркотеррористами».

