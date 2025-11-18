Грубые нарушения и смерть ребенка: сразу два серьезных ДТП произошли на свердловских дорогах

В Свердловской области 17 ноября произошли сразу два серьезных ДТП. Обе аварии привели к гибели людей, в том числе и одного ребенка, а целый микрорайон Екатеринбурга встал в глухую пробку. Главное об авариях — в сбойке URA.RU.