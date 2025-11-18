Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп дал зеленый свет новым санкциям в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп готов подписать проект закона, предусматривающий усиление санкционного давления на РФ, при условии, что право принимать окончательное решение о введении или отмене таких ограничений будет закреплено за ним. С таким заявлением выступил высокопоставленный источник в Белом доме.

Дональд Трамп готов подписать законопроект о новых антироссийских ограничениях.

Президент США Дональд Трамп готов подписать проект закона, предусматривающий усиление санкционного давления на РФ, при условии, что право принимать окончательное решение о введении или отмене таких ограничений будет закреплено за ним. С таким заявлением выступил высокопоставленный источник в Белом доме.

«Белому дому и президенту всегда было важно, чтобы санкционный пакет содержал исключение, гарантирующее, что полномочия принимать окончательные решения по санкциям закрепляются за президентом. Поэтому, если это включено (в текст законопроекта — прим. URA.RU), президент, думаю, рассмотрел бы возможность его подписания», — сказал собеседник агентства Reuters.

Ранее в Вашингтоне объявили о запуске работы над двухпартийным законопроектом об антироссийских ограничениях. Речь идет о введение вторичных санкций против любой страны, которая продолжает закупать нефть и газ у российских партнеров.

Инициативу всецело одобрил Трамп. До этого американский лидер высказывал мнение о нецелесообразности введения дополнительных санкций против России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше