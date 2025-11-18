Ричмонд
В Тюменской области вторую неделю разыскивают 63-летнего пенсионера. Фото

В Тюменской области 2 ноября пропал 63-летний Камран Алханов. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», мужчина уехал в неизвестном направлении.

На пенсионере была одета черная кепка «восьмиклинку».

Мужчина пропал 2 ноября.

«Алханов Камран Годжа-Оглы, 63 года (1962 года рождения), Тюменская область — Свердловская область — республика Татарстан. 2 ноября 2025 года уехал в неизвестном направлении», — сообщается на сайте поисковиков.

В момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, коричневую кофту, синие спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку «восьмиклинку». Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи и из особых примет у него средний рост — 165 сантиметров, карие глаза и седые волосы.