Еще один школьник умер после избиения на юге Казахстана

«Когда я пришел, вокруг сына находились около десяти человек. На мой вопрос: что произошло, они ответили, что ваш ребенок просто внезапно упал без причины», — рассказал отец погибшего Данияр Нургалиев. Но мужчина не верит в случайное падение. Отец утверждает: записи с камер видеонаблюдения магазина показывают, как группа старшеклассников останавливает Алихана и зовет его поговорить, а после — тянет на темную улицу, где и произошло избиение.