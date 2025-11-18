Еще один школьник умер после избиения на юге Казахстана

Как рассказала семья погибшего мальчика журналистам, трагедия произошла еще в середине сентября. Ничто, по словам родных, не предвещало беды: Алихан вышел из дома на обычную прогулку. Но спустя час семья получила звонок, что подросток найден без сознания. На месте отец увидел сына с кровью на лице и множество свидетелей, которые уверяли: он просто упал.
«Когда я пришел, вокруг сына находились около десяти человек. На мой вопрос: что произошло, они ответили, что ваш ребенок просто внезапно упал без причины», — рассказал отец погибшего Данияр Нургалиев. Но мужчина не верит в случайное падение. Отец утверждает: записи с камер видеонаблюдения магазина показывают, как группа старшеклассников останавливает Алихана и зовет его поговорить, а после — тянет на темную улицу, где и произошло избиение.
«Когда мы привезли сына в реанимацию и спросили у врачей, почему он потерял сознание, нам сказали, что ребенок получил удар. Я считаю, что его, действительно, специально привели на эту темную улицу, как видно на камере. Более того, подозреваемые говорили своим друзьям: сейчас мы поймаем Алихана и побьем его», — отметил Данияр Нургалиев.
Полиция Талгарского района завела уголовное дело. Один подросток уже задержан. Но родственники считают, что ответственность должна быть групповой, а квалификация — гораздо строже.
«По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, повлекшее смерть, сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Подозреваемый — несовершеннолетний подросток был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По решению суда избрана мера пресечения в виде ареста», — сообщил официальный представитель ДП Ернар Сайдильдин.
Для близких Алихан навсегда останется талантливым, творческим и светлым мальчиком. Он любил казахскую литературу, участвовал в конкурсах, писал стихи. Родные мальчика требуют наказать всех виновных в его смерти.