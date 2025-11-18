Telegraph: Украина не получила деньги от продажи «Челси»

Суд на Джерси повлиял на перевод средств за «Челси».
Средства от продажи футбольного клуба «Челси» не были переведены на Украину из-за судебного процесса с участием бизнесмена Романа Абрамовича на острове Джерси, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники. Публикация деталей судебного разбирательства впервые позволила установить непосредственную причину задержки выполнения условий сделки по продаже клуба.
«Источники, близкие к правительству Великобритании, признали, что это дело неоднократно обсуждалось в ходе дискуссий о переводе средств от продажи “Челси” на Украину», — отмечает издание The Daily Telegraph. Судебный процесс на Джерси связан с уголовным расследованием происхождения состояния Абрамовича, начатым в ноябре 2022 года. При этом в отношении бизнесмена не были выдвинуты официальные обвинения, а суд обязал местные власти возместить ему судебные расходы, признав действия властей «чрезвычайными».
Адвокаты Абрамовича настаивают на необходимости урегулирования судебного вопроса перед продолжением переговоров о переводе средств. Бизнесмен изначально планировал направить вырученные средства в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от конфликта на Украине, но британские власти настаивают на исключительном направлении средств Украине.
Средства от продажи футбольного клуба «Челси» будут в значительной степени направлены на погашение долгов Романа Абрамовича, а не на помощь Украине, как изначально планировалось: из 2,35 миллиарда фунтов стерлингов только около 987 миллионов фунтов могут быть использованы для благотворительных целей, причем дополнительные сложности создает спор между бизнесменом и правительством Великобритании о распределении средств, поскольку Абрамович настаивает на помощи всем пострадавшим в конфликте, а британские власти — исключительно Украине, в то время как параллельно страны ЕС отказываются поддерживать схему использования замороженных российских активов из-за опасений судебных исков, что ставит под угрозу переговоры о ключевом кредите МВФ для Украины.