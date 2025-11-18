Telegraph: Украина не получила деньги от продажи «Челси»

Средства от продажи футбольного клуба «Челси» будут в значительной степени направлены на погашение долгов Романа Абрамовича, а не на помощь Украине, как изначально планировалось: из 2,35 миллиарда фунтов стерлингов только около 987 миллионов фунтов могут быть использованы для благотворительных целей, причем дополнительные сложности создает спор между бизнесменом и правительством Великобритании о распределении средств, поскольку Абрамович настаивает на помощи всем пострадавшим в конфликте, а британские власти — исключительно Украине, в то время как параллельно страны ЕС отказываются поддерживать схему использования замороженных российских активов из-за опасений судебных исков, что ставит под угрозу переговоры о ключевом кредите МВФ для Украины.