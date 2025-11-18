Совет ЕС 20 октября одобрил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. План Еврокомиссии также предусматривает запрет на поставки российской нефти с 2028 года. Кроме того, обсуждается вопрос о запрете на ядерное топливо. Правительство Венгрии выражало намерение добиться для себя исключений из этих правил, однако пока таких предложений от руководства ЕС не поступало. Россия неоднократно отмечала неэффективность мер Европы по ограничению поставок энергетических ресурсов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что европейские страны такими мерами стреляют себе в ногу.