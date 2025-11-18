Омич травмировал подростка у отдела полиции

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Мерседес”, мужчина 1989 года рождения, двигаясь по улице Лермонтова, в районе строения № 57 при повороте налево допустил столкновение с электровелосипедом под управлением юноши 2009 года рождения», — приводится официальная версия случившегося.