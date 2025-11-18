Ричмонд
Омич травмировал подростка у отдела полиции

В Омске автомобилист и велосипедист не поделили проезжую часть возле отделения полиции.

Источник: SuperOmsk.ru

По данным областной Госавтоинспекции, ранним вечером понедельника, 17 ноября 2025 года, зафиксировано ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда с последствиями для юного велосипедиста. Инцидент произошел у отделения полиции.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Мерседес”, мужчина 1989 года рождения, двигаясь по улице Лермонтова, в районе строения № 57 при повороте налево допустил столкновение с электровелосипедом под управлением юноши 2009 года рождения», — приводится официальная версия случившегося.

Уточняется, что 16-летнему подростку пришлось обратиться к медикам.

Примечательно, что по адресу, вблизи которого развернулся инцидент, располагается участковый пункт полиции № 4, соответственно, свидетелями ДТП могли быть трудящиеся там сотрудники правоохранительных органов.