Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опытный походник Тайганавт объяснил отсутствие следов Усольцевых в лесу

Опытный походник Тайганавт отметил, что нет ничего удивительного в том, что в ходе поисков не обнаружили никаких следов Усольцевых.

Источник: Аргументы и факты

Знаток тайги и опытный походник Алексей Тайганавт объяснил aif.ru, почему не было обнаружено никаких следов таинственно исчезнувшей в лесу Красноярского края семьи Усольцевых, несмотря на масштабность развернувшихся поисков.

Собеседник издания отметил, что в этом нет ничего удивительного.

«Потеряться в красноярской тайге и в том районе, где исчезли Усольцевы, несложно, и осуществлять поиски тоже там непросто. Особенно в межсезонье. И то, что не нашли никаких следов пропавших, еще не говорит о том, что их не было. Учитывая погодные условия — дожди и снег — думаю, они могли быть просто стерты», — сказал Тайганавт.

Он также напомнил, что поиски Усольцевых начались только через два дня после исчезновения Усольцевых.

«Было потеряно время: узнали на второй день, а активные поиски начались на третий. Пока все организовали… Самый горячий и важный период — первые сутки после невыхода группы на связь, когда реально найти пропавших людей при меньших масштабах поиска. В случае с Усольцевыми еще и погода испортилась», — сказал Тайганавт.

Ранее Тайганавт рассказал, что могло произойти с Усольцевыми в лесу и предположил, где нужно искать семью.

Как сообщалось, 17 ноября спасатели выехали на место исчезновения семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края по заявке полиции.

Предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина пропали в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и техники длились почти две недели, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.