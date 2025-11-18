Опытный походник Тайганавт объяснил отсутствие следов Усольцевых в лесу

«Потеряться в красноярской тайге и в том районе, где исчезли Усольцевы, несложно, и осуществлять поиски тоже там непросто. Особенно в межсезонье. И то, что не нашли никаких следов пропавших, еще не говорит о том, что их не было. Учитывая погодные условия — дожди и снег — думаю, они могли быть просто стерты», — сказал Тайганавт.