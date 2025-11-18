В Бурятии машина с пятью подростками слетела с дороги в Байкал

В Бурятии произошла авария, в которой пострадали подростки. Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, случилось все вечером 17 ноября в местности «Маяк», около Байкала.
— По предварительным данным, 15-летний парень, находящийся за рулем «Тойоты Спринтер Кариб», не справился с управлением. Из-за этого машина слетела с дороги в озеро, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В машине находилось четверо пассажиров — двум девушкам и двум парням также по 15 лет. Все подростки получили ушибы и ссадины. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.
