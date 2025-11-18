В Бурятии машина с пятью подростками слетела с дороги в Байкал

Ранее КП-Иркутск сообщала, что четверо молодых людей трагически погибли в гаражном боксе в Ангарске. Знакомые собрались в гараже, выпивали. Рядом стоял легковой автомобиль с работающим двигателем. Именно он, по предварительной версии следствия, и стал причиной чудовищного исхода.