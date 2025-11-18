Сотни экстрасенсов лгали. Вспоминаем трагическую историю пропажи девушки из Омска

Ровно 9 лет назад, 18 ноября 2016 года, в соцсетях появились посты об исчезновении 22-летней девушки. Анастасия Н. вышла из дома в Крутой Горке во второй половине дня 17 ноября — и как будто растворилась в воздухе.
«На вид 22 года, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые. На момент ухода была одета в длинную белую куртку с меховым воротником, джинсы, коричневые ботинки с белым мехом и чёрную вязаную шапку», — говорилось в ориентировке. Сухие строчки не отражали масштаба драмы, которой суждено будет продлиться почти полгода и перевернуть жизнь этого тихого пригорода Омска.
Крутая Горка, хоть и относится к Октябрьскому району, оторвана от остальной части города. До самого Омска отсюда больше 30 километров, на автобусе ехать час, на маршрутке — минут 40, мимо бесконечных полей и редких перелесков. Неудивительно, что люди «в посёлке», как тут говорят, хорошо знают друг друга, поэтому на поиски пропавшей вышли многие. Тем более что Анастасия, по словам одной из знакомых, была местной знаменитостью — занималась, участвовала в культурной жизни, проводила фотовыставки.
«И вообще человек хороший».
Хронология последнего дня.
События дня пропажи восстановили достаточно быстро. Накануне вечером, 16 ноября, Анастасия участвовала в праздновании юбилея местного ДК имени Часницкого. Девушка подрабатывала здесь фотографом, поэтому хорошо знала сотрудников и легко влилась в тусовку. Отмечать закончили в районе двух ночи, но домой Настя вернулась лишь под утро.
Ночь девушка провела в компании руководителя местного танцевального кружка, 30-летнего Дмитрия С. Позже мужчина рассказал полиции, что никакого интима не было — тем более что и он был женат, и у Насти был молодой человек. Просто покатались по посёлку на машине, много разговаривали. Выпили на двоих бутылку вина.
Позже, в районе двух часов, Дмитрий узнал у сотрудников ДК телефон Анастасии и позвонил ей, чтобы проверить, как дела. Девушка в ответ призналась, что рассказала о прошедшей ночи своему парню.
Девушка жила в одной из пятиэтажек по улице Моторостроителей. Это крайняя улица посёлка, дальше — крутой спуск в пойму Иртыша.
Впрочем, к открытому конфликту это не привело. Молодые люди в переписке договорились обсудить это позже, после того, как девушка прогуляется. Вот только с этой прогулки она уже не вернулась.
Из дома Настя вышла примерно через два часа после разговора с Дмитрием. Её ещё успел застать отчим, вернувшийся в квартиру пообедать. По его словам, ничего необычного или подозрительного в поведении девушки не было. Однако что в этот момент было у неё на душе, о чём она думала в последние два часа мы, вероятно, никогда уже не узнаем.
Известно лишь, что в 16:00 Анастасия позвонила двоюродной сестре Виктории и произнесла загадочную фразу «Не надо никому писать, не надо никуда звонить. Тревогу не поднимай. Всё будет хорошо».
После чего выключила телефон.
Поиски.
Тревогу, однако, всё-таки подняли. Когда вечером девушка не вернулась домой, её начали искать, а на следующий день подали заявление в полицию. Друзья, знакомые и волонтёры обыскали в окрестностях Крутой Горки все погреба, подвалы и овраги, однако никаких следов Насти найти не удалось.
Единственным — и грозным — свидетельством исчезновения девушки стала её шапка. Чуть ниже по течению от дома Насти расположена пристань, построенная в 80-х для доставки оборудования местного испытательного комплекса ракетных двигателей. С тех пор конструкции пристани разрушились, но некоторые ещё выступают над водой. Именно здесь и обнаружили головной убор девушки. Данные сотовых операторов позже подтвердят, что и её телефон перед тем, как отключиться, был именно здесь.
Близ пристани в тот год образовалась полынья, которая, несмотря на 30-градусный мороз, к 17 ноября не успела замёрзнуть. Поэтому наряду с прочими версиями следствие отрабатывало и гипотезу о самоубийстве — но при этом всем до последнего хотелось верить, что пропавшая девушка жива, а шапку бросили у полыньи её похитители, просто чтобы сбить полицию со следа. В версию похищения укладывался и странный последний телефонный звонок Анастасии.
О том, что Настя жива, говорили и разного рода экстрасенсы. Поначалу к ним обращались участники поисков, однако потом те сами слетелись на трагедию, как мотыльки на свет. Разного рода колдуны, ясновидящие и прочие сторонники лженаук регулярно заявляли, что девушка жива, что её удерживает «какой-то мужчина», показывали на карте точки, где якобы находилась Настя.
Однако нашли её в совершенно другом месте.
Развязка.
В 100 километрах вниз по течению от Крутой Горки находится село Бещаул. Совсем крошечное, всего одна улица и меньше 60 жителей. Оно стоит на высоком правом берегу, рядом с геологическим памятником, о котором мало кто знает, и смотровой площадкой, с которой открывается вид на километры поймы.
Именно здесь 26 апреля 2017 года рыбаки и заметили в реке тело девушки. Анастасию опознали по одежде, телефону и ключам от дома — а позднее её личность подтвердили родственники.
По данным гистологической проверки, которую провели следователи, девушка утонула. Каких-либо следов насилия или свидетельств того, что к её смерти мог быть причастен кто-то посторонний, не нашли.