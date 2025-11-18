Сотни экстрасенсов лгали. Вспоминаем трагическую историю пропажи девушки из Омска

Из дома Настя вышла примерно через два часа после разговора с Дмитрием. Её ещё успел застать отчим, вернувшийся в квартиру пообедать. По его словам, ничего необычного или подозрительного в поведении девушки не было. Однако что в этот момент было у неё на душе, о чём она думала в последние два часа мы, вероятно, никогда уже не узнаем.