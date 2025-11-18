Причиной смерти туристов в Стамбуле могло стать отравление фосфидом алюминия

Глава департамента здравоохранения Стамбула Абдуллах Гюнер подтвердил смерть отца семейства Сервета Бёджека, который скончался в реанимации. Ранее в медицинском учреждении умерли двое детей и супруга туриста. По данным следствия, сотрудник компании по дезинсекции не имел необходимых сертификатов. По подозрению в причастности к инциденту были арестованы четыре человека.
Ранее сообщалось, что из этого же отеля с признаками пищевого отравления в больницу были доставлены ещё двое иностранных туристов — граждане Италии и Марокко. Их состояние здоровья не вызывает серьёзных опасений у медиков.
