Причиной смерти туристов в Стамбуле могло стать отравление фосфидом алюминия

Глава департамента здравоохранения Стамбула Абдуллах Гюнер подтвердил смерть отца семейства Сервета Бёджека, который скончался в реанимации. Ранее в медицинском учреждении умерли двое детей и супруга туриста. По данным следствия, сотрудник компании по дезинсекции не имел необходимых сертификатов. По подозрению в причастности к инциденту были арестованы четыре человека.