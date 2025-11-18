Инспектор ДПС во Владивостоке отправится в колонию строгого режима за взятку от иностранца

Сотрудник ГАИ лишился звания и должности за коррупционное преступление во Владивостоке. Суд вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде длительного срока лишения свободы и большого штрафа, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
«В ходе рассмотрения дела установлено, что подсудимый, 25.08.2025, являющийся инспектором ДПС, действуя в группе лиц по предварительному сговору со своим коллегой, получили взятку в значительном размере в сумме 30 000 ₽ за не привлечение гражданина иностранного государства к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Первореченский районный суд Владивостока признал инспектора виновным. Помимо реального срока лишения свободы в колонии строгого режима, суд назначил ему дополнительное наказание. Штраф составил 900 тысяч рублей, что в 30 раз больше суммы взятки.
Также осужденный лишен специального звания «лейтенант полиции». Ему запрещено занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах в течение четырех лет после отбытия основного наказания.
В доход государства конфискованы два мобильных телефона и денежные средства, связанные с преступлением. Арест на банковские счета фигуранта сохранен для обеспечения выплаты штрафа.
Напомним, что недавно гражданин КНР отправится в колонию строгого режима за попытку дачи крупной взятки сотруднику УФСБ в Приморье.