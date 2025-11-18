Инспектор ДПС во Владивостоке отправится в колонию строгого режима за взятку от иностранца

«В ходе рассмотрения дела установлено, что подсудимый, 25.08.2025, являющийся инспектором ДПС, действуя в группе лиц по предварительному сговору со своим коллегой, получили взятку в значительном размере в сумме 30 000 ₽ за не привлечение гражданина иностранного государства к административной ответственности», — говорится в сообщении.