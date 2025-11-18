Фигурант подготовки покушения на секретаря Совбеза связан с убийством в Башкирии

По данным следствия, предпринимателя из города Октябрьский застрелили из газового пистолета, переделанного под боевое оружие. Организаторами преступления были признаны его бывшая невестка Ирина Купцова и гражданин Таджикистана Саъдулло Касимов. Мотивом следствие считало долг в размере полутора миллионов рублей. Указывалось, что Купцова искала исполнителей через своего знакомого Джалолиддина Шамсова, который согласился разработать план убийства, подобрать участников, распределить роли и контролировать ход подготовки.