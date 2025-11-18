Фигурант подготовки покушения на секретаря Совбеза связан с убийством в Башкирии

Стало известно, что человек, проходящий по делу о подготовке взрыва на Троекуровском кладбище в Москве, ранее фигурировал в расследовании об убийстве предпринимателя из Башкирии.
Согласно материалам Верховного суда республики, уроженец Таджикистана Джалолиддин Шамсов, которого сейчас называют возможным куратором готовившегося теракта, находился в розыске ещё по делу о расстреле Марата Купцова в 2016 году. Производство в его отношении выделили отдельно, поскольку он скрылся.
По данным следствия, предпринимателя из города Октябрьский застрелили из газового пистолета, переделанного под боевое оружие. Организаторами преступления были признаны его бывшая невестка Ирина Купцова и гражданин Таджикистана Саъдулло Касимов. Мотивом следствие считало долг в размере полутора миллионов рублей. Указывалось, что Купцова искала исполнителей через своего знакомого Джалолиддина Шамсова, который согласился разработать план убийства, подобрать участников, распределить роли и контролировать ход подготовки.
Ирине Купцовой отводилась обязанность обеспечить финансирование преступления и передать оружие. В приговоре отмечено, что роли были согласованы заранее. В 2019 году суд назначил Купцовой 17 лет лишения свободы, а её сообщникам — сроки от восьми до пятнадцати лет.
ФСБ ранее сообщила о предотвращении теракта на Троекуровском кладбище, где преступники намеревались совершить взрыв у могилы родственников одного из высших российских чиновников. Были задержаны трое подозреваемых: супружеская пара из России и мигрант из Центральной Азии. По данным прессы, цель могла быть связана с секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу.
Шамсов, которого называют предполагаемым координатором подготовки покушения, находится на Украине. В России он разыскивается за убийство и незаконное хранение оружия.
