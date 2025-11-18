Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности дела о теракте на кладбище в Москве: кто готовил покушение на чиновника

Один из организаторов теракта на кладбище был фигурантом дела об убийстве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве 17 ноября предотвратили теракт. Преступники готовили покушение на высшего российского чиновника. Один из организаторов теракта, предположительно, выявлен. Фигурантом дела назвали Джалолиддина Шамсова, который ранее участвовал в убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы регионального Верховного суда.

Так, башкирские правоохранители заявили, что Джалолиддин Шамсов готовил покушение на Троекуровском кладбище в Москве. Известно, что подозреваемый родом из Таджикистана.

Уголовное дело об убийстве Марата Купцова завели в 2016 году. Бизнесмена застрелили из газового пистолета, переделанного под боевой.

Ранее в Хабаровском крае вынесли приговор по делу о шпионаже и терроризме. Мужчина отправил в Киев фото авиационной техники с указанием ее расположения. Он также планировал поджечь автомобили участников СВО.