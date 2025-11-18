Появились подробности дела о теракте на кладбище в Москве: кто готовил покушение на чиновника

В Москве 17 ноября предотвратили теракт. Преступники готовили покушение на высшего российского чиновника. Один из организаторов теракта, предположительно, выявлен. Фигурантом дела назвали Джалолиддина Шамсова, который ранее участвовал в убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы регионального Верховного суда.