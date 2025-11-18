Появились подробности дела о теракте на кладбище в Москве: кто готовил покушение на чиновника

В Москве 17 ноября предотвратили теракт. Преступники готовили покушение на высшего российского чиновника. Один из организаторов теракта, предположительно, выявлен. Фигурантом дела назвали Джалолиддина Шамсова, который ранее участвовал в убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы регионального Верховного суда.
Так, башкирские правоохранители заявили, что Джалолиддин Шамсов готовил покушение на Троекуровском кладбище в Москве. Известно, что подозреваемый родом из Таджикистана.
Уголовное дело об убийстве Марата Купцова завели в 2016 году. Бизнесмена застрелили из газового пистолета, переделанного под боевой.
Ранее в Хабаровском крае вынесли приговор по делу о шпионаже и терроризме. Мужчина отправил в Киев фото авиационной техники с указанием ее расположения. Он также планировал поджечь автомобили участников СВО.