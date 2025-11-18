Ричмонд
В Хабаровске женщина получила ожог при возгорании дивана в квартире

Соседи и родственники пришли на помощь.

Источник: РИА "Новости"

Поздним вечером в Хабаровске произошёл пожар в многоквартирном доме по улице Фрунзе — сообщает МЧС Хабаровского края.

В одной из квартир загорелись домашние вещи на площади примерно 0,5 кв. м, в том числе диван.

Соседи и родственники справились с огнём подручными средствами ещё до приезда пожарной охраны, тем самым предотвратив более серьёзные последствия. В результате происшествия пострадала 42-летняя женщина — она получила ожог первой степени правого предплечья, но от госпитализации отказалась.

Причины возгорания выясняются дознавателями МЧС России в ходе проверки. Специалисты напоминают, что даже небольшой пожар в квартире может быстро перерасти в серьёзную угрозу, поэтому важно соблюдать меры пожарной безопасности и иметь под рукой первичные средства тушения.