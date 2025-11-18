В Хабаровске женщина получила ожог при возгорании дивана в квартире

Соседи и родственники справились с огнём подручными средствами ещё до приезда пожарной охраны, тем самым предотвратив более серьёзные последствия. В результате происшествия пострадала 42-летняя женщина — она получила ожог первой степени правого предплечья, но от госпитализации отказалась.