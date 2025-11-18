Спасатели обследовали пещеру в поисках семьи Усольцевых

Семья Усольцевых — супруги и их пятилетняя дочь — пропали 28 сентября во время похода в урочище Буратинка. Поисковая операция была временно приостановлена в октябре из-за ухудшения погодных условий, а 17 ноября возобновилась. Ранее в поисках участвовали более 1,5 тысяч человек, и операция стала самой масштабной в истории региона.