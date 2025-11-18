Коммунальщик из Германии косил траву и нашёл тайник с золотом на миллионы

По данным властей муниципалитета Банневиц, сотрудник коммунальной службы заметил в ливневке что-то сверкающее и нашёл восемь тяжёлых золотых слитков. Эксперты подтвердили, что это настоящий драгоценный металл. Специалисты позже осмотрели территорию и нашли ещё два слитка — итоговая стоимость находки превысила 30 тысяч евро (более 2,8 млн рублей).