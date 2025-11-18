В Хабаровске аферисты заставили женщину продать машину и перевести 2 млн

Доверившись мошенникам, женщина сняла все накопления, продала автомобиль и перевела почти 2 миллиона рублей на «безопасный» счёт. Полиция напоминает: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег или продажи имущества и не звонят с угрозами. Никогда не сообщайте коды из СМС и при подозрительных звонках немедленно прерывайте разговор.