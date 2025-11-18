В Хабаровске аферисты заставили женщину продать машину и перевести 2 млн

В Хабаровске 65-летняя жительница Индустриального района стала жертвой кибермошенников — сообщает Полиция Хабаровска.
Женщине позвонили с неизвестного номера и сообщили о якобы необходимости смены домофона. Пенсионерка назвала код из СМС, после чего начались новые звонки от злоумышленников, уверявших, что её персональные данные под угрозой, и она может потерять деньги и имущество.
Доверившись мошенникам, женщина сняла все накопления, продала автомобиль и перевела почти 2 миллиона рублей на «безопасный» счёт. Полиция напоминает: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег или продажи имущества и не звонят с угрозами. Никогда не сообщайте коды из СМС и при подозрительных звонках немедленно прерывайте разговор.
Возбуждено уголовное дело, правоохранители продолжают проверку. Эксперты рекомендуют быть бдительными и проверять любую информацию о переводе средств, особенно если звонят с неизвестных номеров.