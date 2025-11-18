В Новосибирске за один день пострадали два ребенка в ДТП, оба в больнице

Первый случай произошел в 18:45 в Ленинском районе. По предварительной информации, 39-летний водитель проехал на красный свет и сбил 13-летнего мальчика около дома № 125 на улице Широкой. Ребёнок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.