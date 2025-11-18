Экс-замглавы Петербурга обвиняют в хищении денег на трассу М-12

«Договор по проектированию дороги М-12 строящейся трассы “Москва — Нижний Новгород — Казань” от 22 сентября 2020 года между госкомпанией “Российские автомобильные дороги” и АО Стройтрансгаз. Согласно тексту соглашения, подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию для М-12. Цена договора составляет 53 млрд 111 млн рублей», — сказано в материалах дела. Там отмечается, что часть этих средств была похищена, при этом общая сумма ущерба по делу составляет 2,5 млрд рублей. Лавленцев с 2020 года был гендиректором «Стройтрансгаза».
Как говорится в деле, Лавленцеву предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Другими обвиняемыми являются экс-заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринг» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов.
Согласно обвинительному заключению, Лавленцев после ухода с поста замглавы Петербурга по вопросам ЖКХ создал организованную группу для вывода средств «Стройтрансгаза» через подконтрольные ему организации. С 2017 по 2019 год на счета, связанные с Лавленцевым, было перечислено более 2,5 млрд рублей по фиктивным договорам займа. Эти средства были взяты из суммы, выделенной на строительство трассы М12.
Уголовное дело было возбуждено после заявления в органы следствия Дмитрия Лебедева, который возглавил «Стройтрансгаз» после ухода Лавленцева. В настоящий момент экс-чиновник и Шипицын вину не признают. Проворов и Тарасов написали явку с повинной и признали вину. Потерпевшими признаны «Горкапстрой», «Стройтрансгаз» и НПП «Строительство», представители которых заявили к обвиняемым иск на 3 млрд рублей.
Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Лавленцева к 13 годам колонии, признав его виновным по двум другим эпизодам особо крупной растраты, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Другой фигурант дела, бывший гендиректор компании «СКА-Арена» Игорь Забиран, был приговорен к 7,5 года колонии.