Экс-замглавы Петербурга обвиняют в хищении денег на трассу М-12

Согласно обвинительному заключению, Лавленцев после ухода с поста замглавы Петербурга по вопросам ЖКХ создал организованную группу для вывода средств «Стройтрансгаза» через подконтрольные ему организации. С 2017 по 2019 год на счета, связанные с Лавленцевым, было перечислено более 2,5 млрд рублей по фиктивным договорам займа. Эти средства были взяты из суммы, выделенной на строительство трассы М12.