Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Фигурант дела о покушении на Шойгу ранее проходил по делу об убийстве

Один из тех, кто готовил покушение на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве, Джалолиддин Шамсов, ранее уже проходил по делу об убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Верховного суда Башкирии.

Один из тех, кто готовил покушение на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве, Джалолиддин Шамсов, ранее уже проходил по делу об убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Верховного суда Башкирии.

Уголовное дело в отношении Шамсова, уроженца Таджикистана, было выделено в отдельное производство в связи с его розыском. Купцов был застрелен в марте 2016 года из газового пистолета, переделанного под боевой.

Следствие считает, что организаторами убийства Купцова были его бывшая невестка Ирина Купцова и гражданин Таджикистана Саъдулло Касимов. Мотивом, по мнению следствия, был долг Купцовой перед Маратом Купцовым в размере 1,5 миллиона рублей. По версии обвинения, Ирина Купцова искала исполнителей убийства в Москве через своего знакомого Джалолиддина Шамсова, обещая заплатить миллион рублей.

В приговоре, опубликованном на сайте Верховного суда Башкирии, указано, что Купцова обратилась к Шамсову с предложением совместно организовать убийство в городе Октябрьском Республики Башкортостан, на что Шамсов согласился. Согласно документу, Купцова и Шамсов распределили роли: Купцова должна была найти денежное вознаграждение для исполнителя и предоставить оружие, а Шамсов — разработать план убийства, найти исполнителей, определить способы связи и контролировать подготовку.

В мае 2019 года Купцова была приговорена к 17 годам лишения свободы. Другие фигуранты дела — Саъдулло Касимов, Нусратулло Шодиев и Сайода Сафаргалиева — получили от восьми до 15 лет лишения свободы, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что покушение на Шойгу готовилось диверсионной группой, действовавшей в Москве по заданию украинских спецслужб. 14 ноября, центр общественных связей ФСБ России объявил о задержании диверсионной группы, однако имя цели покушения тогда не раскрывалось.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше