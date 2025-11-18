СМИ: Фигурант дела о покушении на Шойгу ранее проходил по делу об убийстве

Один из тех, кто готовил покушение на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве, Джалолиддин Шамсов, ранее уже проходил по делу об убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Верховного суда Башкирии.