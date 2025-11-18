СМИ: Фигурант дела о покушении на Шойгу ранее проходил по делу об убийстве

Один из тех, кто готовил покушение на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве, Джалолиддин Шамсов, ранее уже проходил по делу об убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Верховного суда Башкирии.
Уголовное дело в отношении Шамсова, уроженца Таджикистана, было выделено в отдельное производство в связи с его розыском. Купцов был застрелен в марте 2016 года из газового пистолета, переделанного под боевой.
Следствие считает, что организаторами убийства Купцова были его бывшая невестка Ирина Купцова и гражданин Таджикистана Саъдулло Касимов. Мотивом, по мнению следствия, был долг Купцовой перед Маратом Купцовым в размере 1,5 миллиона рублей. По версии обвинения, Ирина Купцова искала исполнителей убийства в Москве через своего знакомого Джалолиддина Шамсова, обещая заплатить миллион рублей.
В приговоре, опубликованном на сайте Верховного суда Башкирии, указано, что Купцова обратилась к Шамсову с предложением совместно организовать убийство в городе Октябрьском Республики Башкортостан, на что Шамсов согласился. Согласно документу, Купцова и Шамсов распределили роли: Купцова должна была найти денежное вознаграждение для исполнителя и предоставить оружие, а Шамсов — разработать план убийства, найти исполнителей, определить способы связи и контролировать подготовку.
В мае 2019 года Купцова была приговорена к 17 годам лишения свободы. Другие фигуранты дела — Саъдулло Касимов, Нусратулло Шодиев и Сайода Сафаргалиева — получили от восьми до 15 лет лишения свободы, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что покушение на Шойгу готовилось диверсионной группой, действовавшей в Москве по заданию украинских спецслужб. 14 ноября, центр общественных связей ФСБ России объявил о задержании диверсионной группы, однако имя цели покушения тогда не раскрывалось.