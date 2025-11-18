Пригород Омска охватил пожар после мощного взрыва газа (видео)

Мощный взрыв и последующий пожар произошли в пригороде Омска, в районе поселка Ростовка. Об этом стало известно во вторник, 18 ноября.
По предварительной информации, причиной стал взрыв газа. Официальных данных о пострадавших на данный момент нет.
Жители поселка Ростовка сообщили, что около шести утра услышали сильный взрыв в квартале Врубелево. Отмечается, что зарево от пожара видно на несколько километров, а громкий звук был слышен даже в соседних населенных пунктах, передает Telegram-канал Shot.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале подтвердил факт возгорания в поле недалеко от поселка Ростовка. По его словам, по одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают оперативные службы, выяснением причин занимаются правоохранительные органы. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
12 ноября пожар начался в жилой пятиэтажке на Привокзальной улице в Ачинске в Красноярском крае после взрыва на третьем этаже. Эксперты региональных экстренных служб заключили, что в доме произошел взрыв газа.