Пригород Омска охватил пожар после мощного взрыва газа (видео)

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале подтвердил факт возгорания в поле недалеко от поселка Ростовка. По его словам, по одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают оперативные службы, выяснением причин занимаются правоохранительные органы. На данный момент информация о пострадавших не поступала.