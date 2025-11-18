Тайганавт: в лесах, где пропали Усольцевы, уже гибли и замерзали люди

В тайге легко заблудиться даже совсем недалеко от Красноярска, рассказал aif.ru опытный походник Алексей Тайганавт, комментируя таинственное исчезновение семьи Усольцевых в лесу.
«Сибирская горная тайга — экстремальная территория, где может резко поменяться погода. Выходишь в лес — светит солнце, а через час уже валит снег. В семи километрах от Красноярска есть парк, так даже там люди умудрялись теряться и замерзать. Хотя вроде бы вот он, город, поднимись на скалу — и увидишь огни», — отметил Тайганавт.
В парке в 90-х годах произошел случай со смертельным исходом.
«Девушка с парнем вышли в лес при хорошей погоде, но неожиданно пошел снег. Молодому человеку стало плохо, рассказывали, что он забыл лекарство, и так как пара заблудилась, не принял его вовремя. В итоге блуждания по тропам привели к смерти парня… И сейчас теряются люди, притом что все тропы промаркированы, стоят щиты информационные, есть связь», — поделился Тайганавт.
Ранее Тайганавт рассказал, что могло произойти с Усольцевыми в лесу и предположил, где нужно искать семью.
Как сообщалось, 17 ноября спасатели выехали на место исчезновения семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края по заявке полиции.
Предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина пропали в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и техники длились почти две недели, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.