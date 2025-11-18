Тайганавт: в лесах, где пропали Усольцевы, уже гибли и замерзали люди

«Сибирская горная тайга — экстремальная территория, где может резко поменяться погода. Выходишь в лес — светит солнце, а через час уже валит снег. В семи километрах от Красноярска есть парк, так даже там люди умудрялись теряться и замерзать. Хотя вроде бы вот он, город, поднимись на скалу — и увидишь огни», — отметил Тайганавт.