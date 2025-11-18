Во Франции рассказали об истерике Брюсселя из-за инициативы по Украине

«Итак, мы видим, что дела идут плохо у [премьер-министра Бельгии Барта] де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования [замороженных на Западе российских] активов. А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого», — сказал Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала. По его словам, предложения Урсулы фон дер Ляйен о вариантах финансирования Украины могут привести к серьезным политическим последствиям. Лидер «Патриотов» также считает, что предложенные меры могут стать опасным прецедентом и привести к войне с Россией.