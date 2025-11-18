В омском посёлке Ростовка вспыхнул пожар после утечки из газопровода

В Ростовке жители услышали взрыв и увидели зарево. Видео © Telegram / SHOT.
По словам очевидцев, громкий взрыв прогремел в районе квартала Врубелёво, после чего над полем поднялся мощный столб огня. Предварительно, причиной могла стать утечка газа.
«В районе посёлка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают специалисты оперативных служб. Причины выясняются правоохранительными органами», — написал Хоценко в телеграм-канале.
Сейчас экстренные службы продолжают работу на месте, а правоохранители проверяют все возможные версии случившегося. Подтверждённых данных о пострадавших нет.
