В омском посёлке Ростовка вспыхнул пожар после утечки из газопровода

Ранее Life.ru писал о серии ночных взрывов в Новокуйбышевске, где сработала ПВО. Горожане слышали от пяти до восьми хлопков и видели яркие вспышки в небе. Власти тогда уточнили, что система противовоздушной обороны отражала атаку беспилотников ВСУ.