Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв и пожар произошел на газопроводе в российском регионе

Стало известно о взрыве и последующем пожаре на газовой трубе в посёлке Ростовка под Омском.

Стало известно о взрыве и последующем пожаре на газовой трубе в посёлке Ростовка под Омском. Информацию подтвердили региональные власти.

По предварительным данным, пострадавших на месте ЧП нет. К району возгорания направлены расчёты МЧС и бригады скорой помощи.

Местные жители сообщают о плотном дыме и работающих спецслужбах, передает телеграм-канал Shot.

Одной из рассматриваемых версий стала утечка газа из участка газопровода. Точные причины и обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Читайте также: Крупный пожар охватил магазины на востоке иракской столицы.