Под Омском произошла утечка газа: власти сообщили о возгорании

Тем временем в Подмосковье расследуют страшный инцидент с убийством мальчика. Бабушка ребенка рассказала, что не верит в причастность своей дочери к преступлению. Она назвала возможную версию случившегося. Позже мать погибшего сама призналась в убийстве.