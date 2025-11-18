Ричмонд
Под Омском произошла утечка газа: власти сообщили о возгорании

Губернатор Хоценко: утечка газа привела к возгоранию в Ростовке Омской области.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области утром 18 ноября произошло ЧП. В поле вблизи населенного пункта Ростовка зафиксировали возгорание. Оно случилось, по предварительным данным, вследствие утечки газа. Так заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Он уточнил, что информации о пострадавших и жертвах не поступало. На место инцидента прибыли оперативные службы. Причины ЧП выясняются.

«В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода», — уведомил Виталий Хоценко.

Тем временем в Подмосковье расследуют страшный инцидент с убийством мальчика. Бабушка ребенка рассказала, что не верит в причастность своей дочери к преступлению. Она назвала возможную версию случившегося. Позже мать погибшего сама призналась в убийстве.