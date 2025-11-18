Новосибирца отправили на обязательные работы за нетрезвое вождение

Житель Новосибирска получил 300 часов обязательных работ за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мужчина ранее уже был подвергнут административному наказанию за нетрезвое вождение, однако это не помешало ему в октябре 2024 года сесть пьяным за руль «ВАЗ 21140» и поехать по улицам Новосибирска.
— Водителя остановили сотрудники ДПС. У мужчины выявили признаки опьянения, в связи с чем его отстранили от управления машиной, ему было предложено пройти медосвидетельствование. Автомобилист отказался, — добавили в ведомстве.
Нарушителя не только отправили на обязательные работы, его еще лишили водительского удостоверения на два года. Кроме того, его машину конфисковали и обратили в доход государства.