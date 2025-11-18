Новый сигнал: почему спасатели экстренно вернулись на поиски Усольцевых

Этот выезд — не первый с момента прекращения масштабных поисковых работ. После двухнедельной активной фазы, не давшей никаких результатов, спасатели несколько раз возвращались в тайгу по заявкам правоохранителей. Однако каждый раз следов пропавшей семьи обнаружить не удавалось. Что же стало причиной нового выезда именно сейчас? Ответ на этот вопрос дали эксперты.