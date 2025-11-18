Новый сигнал: почему спасатели экстренно вернулись на поиски Усольцевых

В Красноярском крае вновь заговорили о загадочном исчезновении семьи Усольцевых. Спустя почти два месяца после их пропажи в тайге спасательные службы возобновили поиски, вновь всколыхнув надежду на разгадку одной из самых тревожных тайн региона. Информация о новых мероприятиях поступила из нескольких источников, однако детали операции остаются скупыми и лишь подогревают общественный интерес.
Возвращение в Партизанский район.
О том, что поиски возобновлены, стало известно 17 ноября. Как подтвердили aif.ru в пресс-службе КГКУ «Спасатель», группа специалистов выехала в труднодоступный Партизанский район.
«Спасатели выехали на место по заявке сотрудников полиции», — сказал представитель пресс-службы.
Этот выезд — не первый с момента прекращения масштабных поисковых работ. После двухнедельной активной фазы, не давшей никаких результатов, спасатели несколько раз возвращались в тайгу по заявкам правоохранителей. Однако каждый раз следов пропавшей семьи обнаружить не удавалось. Что же стало причиной нового выезда именно сейчас? Ответ на этот вопрос дали эксперты.
Версии от официальных лиц и волонтеров.
В пресс-службе УМВД по Красноярскому краю перенаправили к следователям СК.
Пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова развеяла предположения о возможной находке новых улик.
«Абсолютно никаких следов не появилось. Это просто очередное поисковое мероприятие. Спасатели прочёсывают определённый квадрат местности. Беспилотники не применяются», — сообщила Арбузова.
Такой же точки зрения придерживается волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш. На вопрос о том, связано ли возобновление поисков с поступлением новой информации, он лаконично ответил: «Нет».
По мнению Кулеша, речь может идти о технической локальной задаче.
«Думаю, отрабатывают какую-то техническую локальную задачу. Полномасштабных поисков не ведётся», — уточнил он.
«ЛизаАлерт» не на месте, но на связи.
Как отметила пресс-секретарь регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду, на данный момент волонтеры и специалисты организации не задействованы в поисковых мероприятиях непосредственно на месте.
«Отряд “ЛизаАлерт” не задействован в поисках на месте сейчас. Мы по-прежнему оказываем помощь в режиме консультации», — сказала Чооду.
По ее словам, координаторы «ЛизаАлерт» постоянно находятся на связи со Следственным комитетом и консультируют правоохранителей по различным вопросам.
«Предоставляется различная информация, в том числе и техническая. Все раскрывать не могу», — подытожила Чооду.
Надежда на чудо.
История семьи Усольцевых не дает покоя с конца сентября тысячам сочувствующих. Предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина отправились в однодневный поход к живописной скале Буратинка на Кутурчинском Белогорье 28 сентября. С этого дня связь с ними была утрачена. Масштабные поиски с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, кинологов с собаками и специальной техники длились почти две недели, но не дали абсолютно никакого результата. Семья будто испарилась в таежной глуши.
Недавно в регионе поисков Усольцевых обнаружили пропавшую 9-летнюю девочку Арину. Эта история со счастливым концом вселила в многих небольшую надежду, что и для семьи Усольцевых еще не все потеряно.
Несмотря на то, что текущие поиски носят ограниченный характер и не подкреплены новыми сенсационными находками, сам факт их проведения говорит о том, что в этом таинственном деле еще остается надежда найти следы семьи и узнать ее судьбу.