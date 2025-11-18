Фигурант дела о подготовке теракта на Троекуровском кладбище скрывается на Украине: что известно о его криминальном прошлом

В мае 2019 года суд вынес приговор по этому делу. Купцова получила 17 лет колонии общего режима. Еще трое обвиняемых — граждане Таджикистана — были приговорены к 15, 13 и 8 годам лишения свободы соответственно. Что касается Шамсова, то его уголовное дело было выделено в отдельное производство, так как он был объявлен в федеральный розыск за убийство и незаконное хранение оружия.