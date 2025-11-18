Фигурант дела о подготовке теракта на Троекуровском кладбище скрывается на Украине: что известно о его криминальном прошлом

Один из фигурантов дела о подготовке теракта на Троекуровском кладбище в Москве оказался связан с уголовным делом об убийстве предпринимателя из Башкирии, которое раскрыли несколько лет назад. Как выяснилось, фигурирующий в материалах ФСБ Джалолиддин Шамсов проходил по делу об убийстве бизнесмена Марата Купцова в 2016 году.
По данным следствия, уроженец Таджикистана Шамсов был ключевым организатором преступления. Материалы Верховного суда Башкирии, а также ранее опубликованная информация в СМИ, позволяют восстановить картину того времени. Убийство произошло в марте 2016 года в городе Октябрьском. Купцова застрелили из газового пистолета, который был переделан под боевые патроны.
Следствие установило, что мотивом преступления стал долг в 1,5 миллиона рублей, который перед убитым бизнесменом имела его бывшая невестка, Ирина Купцова. Именно она, по версии обвинения, обратилась к Шамсову с предложением организовать убийство, пообещав за это исполнителям миллион рублей. Шамсов, как следует из текста судебного приговора, дал на это свое согласие.
Организаторы распределили роли: Купцова должна была найти деньги для киллеров и обеспечить их оружием, а Шамсов взял на себя разработку плана убийства. В его обязанности входил поиск непосредственных исполнителей, распределение между ними ролей, организация связи и общий контроль за подготовкой и исполнением преступления.
В мае 2019 года суд вынес приговор по этому делу. Купцова получила 17 лет колонии общего режима. Еще трое обвиняемых — граждане Таджикистана — были приговорены к 15, 13 и 8 годам лишения свободы соответственно. Что касается Шамсова, то его уголовное дело было выделено в отдельное производство, так как он был объявлен в федеральный розыск за убийство и незаконное хранение оружия.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении теракта, целью которого был один из высших российских чиновников. Взрыв планировалось осуществить у могилы его близких родственников на Троекуровском кладбище. Предполагаемый куратор покушения, Джалолиддин Шамсов, как заявили в ФСБ, в настоящее время скрывается на территории Украины.