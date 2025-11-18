ПВО отразила ночную атаку дронов в Ростовской области

«Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском районе. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — сообщил он.
Сейчас специалисты проверяют территорию, чтобы оценить возможный ущерб, а силовики выясняют детали ночного налёта вражеских дронов.
Ранее Life.ru писал об атаке беспилотников на Корочу в Белгородской области, где пострадали пожарный и местный житель. Оба мужчины получили серьёзные ожоги, а один ещё и повреждение дыхательных путей.
