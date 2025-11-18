Ричмонд
ПВО отразила ночную атаку дронов в Ростовской области

Над Ростовской областью расчёты ПВО ночью 18 ноября отразили атаку украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском районе. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — сообщил он.

Сейчас специалисты проверяют территорию, чтобы оценить возможный ущерб, а силовики выясняют детали ночного налёта вражеских дронов.

Ранее Life.ru писал об атаке беспилотников на Корочу в Белгородской области, где пострадали пожарный и местный житель. Оба мужчины получили серьёзные ожоги, а один ещё и повреждение дыхательных путей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

