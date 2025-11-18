Выяснилось, что спасатели обследовали пещеру в районе пропажи семьи Усольцевых

Спасатели вновь выдвинулись в район Партизанского округа, рядом с селом Кутурчин. Накануне специалисты осмотрели пещеру глубиной около 15 метров, расположенную в четырёх километрах от населённого пункта. Были проверены все ходы и три грота, однако следов пребывания пропавших не обнаружено. Поисковые мероприятия продолжатся 18 ноября.