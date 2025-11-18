Выяснилось, что спасатели обследовали пещеру в районе пропажи семьи Усольцевых

Стало известно о ходе поисков семьи Усольцевых, исчезнувшей в конце сентября во время похода к скале Буратинка в Красноярском крае.
Спасатели вновь выдвинулись в район Партизанского округа, рядом с селом Кутурчин. Накануне специалисты осмотрели пещеру глубиной около 15 метров, расположенную в четырёх километрах от населённого пункта. Были проверены все ходы и три грота, однако следов пребывания пропавших не обнаружено. Поисковые мероприятия продолжатся 18 ноября.
Семья исчезла 28 сентября, отправившись по популярному туристическому маршруту. В пути, по оценке следствия, мог произойти несчастный случай. Эта версия остаётся основной. Альтернативные предположения — от инсценировки исчезновения до побега за границу — официально не подтверждены. Родственники убеждены, что Усольцевы не могли покинуть Россию.
На месте пропажи нашли лишь автомобиль, в котором находились личные вещи и 300 тысяч рублей, спрятанные в бардачке. Машину изъяли как вещественное доказательство. Она была оформлена на компанию, где работал Сергей Усольцев.
Поиски семьи признаны одними из самых масштабных в регионе и перешли в режим точечных операций, выполняемых профессиональными спасателями.
