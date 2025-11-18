Ричмонд
В ДТП у берегов Байкала пострадали пять подростков

В Бурятии подросток сел за руль машины и, не справившись с управлением, съехал с дороги в озеро.

Источник: Аргументы и факты

Пять подростков пострадали в результате ДТП, которое произошло возле озера Байкал, сообщило Главное управление МВД России по Бурятии.

«17 ноября около 21:00 (16:00 мск) в местности “Маяк” города Бабушкин, вблизи озера Байкал, не имеющий права управления транспортным средством 15-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter Carib не справился с управлением и совершил съезд с дороги в озеро», — уточнило региональное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

Отмечается, что всем пострадавшим по 15 лет. Они получили ушибы и ссадины. По факту случившегося начата проверка.

Напомним, в августе в Ольхонском районе Иркутской области микроавтобус с пассажирами съехал со склона в озеро Байкал. Транспортное средство, в котором находились 17 человек, начало движение непроизвольно. Также сообщалось о пострадавших.