В ДТП у берегов Байкала пострадали пять подростков

«17 ноября около 21:00 (16:00 мск) в местности “Маяк” города Бабушкин, вблизи озера Байкал, не имеющий права управления транспортным средством 15-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter Carib не справился с управлением и совершил съезд с дороги в озеро», — уточнило региональное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.