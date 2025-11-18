Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростка с обмороженными руками нашли в горах близ Алматы

В горах близ Алматы подросток отстал от туристической группы на высоте 3500 метров и получил обморожение рук. Ему помогли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в Instagram-аккаунте Службы спасения Алматы, во время спуска с гор в районе ледника Богдановича на высоте 3500 метров 17-летний подросток отбился от группы и потерялся. Он успел сообщить спасателям свои координаты.

По данным спасателей, в ходе поисковых работ были задействованы 2 контрольно-спасательных поста, 3 единицы техники и спортсмены-альпинисты.

«Спасатели КСП “Туюк-Су” в пешем порядке добрались до потерявшегося подростка. В результате длительного нахождения в условиях высокогорья, неправильно подобранной экипировки и сильной физической усталости он получил обморожение рук», — рассказали в Службе спасения.

Спасатели оказали пострадавшему необходимую первую помощь и организовали сопровождение к стоянке «Шымбулак», после чего передали его родителям.

Служба спасения напоминает, что при выходе в горы важно планировать маршрут, учитывать погодные условия и иметь при себе средства связи.