ВСУ атаковали ТЭС в ДНР: многие населенные пункты остались без электричества

Боевики ВСУ нанесли удары по Донецкой Народной Республике. В результате повреждения получили две тепловые электростанции. Обесточены многие населенные пункты. Об этом оповестил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
Он рассказал, что атаке подверглись Зуевская и Старобешевская ТЭС. Профильные ведомства переведены в экстренный режим работы.
«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, остановились котельные, фильтровальные станции», — заявил Денис Пушилин.
