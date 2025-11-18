Ричмонд
ВСУ атаковали ТЭС в ДНР: многие населенные пункты остались без электричества

Пушилин заявил об атаке ВСУ на две ТЭС в ДНР, населенные пункты обесточены.

Боевики ВСУ нанесли удары по Донецкой Народной Республике. В результате повреждения получили две тепловые электростанции. Обесточены многие населенные пункты. Об этом оповестил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Он рассказал, что атаке подверглись Зуевская и Старобешевская ТЭС. Профильные ведомства переведены в экстренный режим работы.

«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, остановились котельные, фильтровальные станции», — заявил Денис Пушилин.

Российский штурмовик рассказал, как пережил тройную атаку ВСУ. Украинский дрон типа «Баба-яга» попытался ликвидировать бойца. План ВСУ провалился.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше