Они близко: знаток тайги сказал, где искать Усольцевых

Спустя почти два месяца после таинственного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге история вновь оказалась в центре внимания. В середине ноября спасатели возобновили поиски в Партизанском районе, однако, как отметили в Следственном комитете, новых зацепок по-прежнему нет, а осуществленный выезд плановый. Знающий сибирскую тайгу как свои пять пальцев — опытный походник и блогер Алексей Тайганавт рассказал aif.ru, что могло произойти с семьей, где следует искать пропавших и почему масштабная операция не увенчалась успехом.
Прицельный поиск вместо масштабной операции.
По мнению Тайганавта, ключ к разгадке лежит не в расширении географии поисков, а, наоборот, в ее сужении и тщательном прочесывании конкретных локаций.
«Поиски, конечно же, нужно будет продолжить. Причем не разбрасываться сильно по территории, то есть не так масштабно подходить к операции, когда поисковики на 30 километров уходили, а тщательно и прицельно осмотреть участки, близкие к маршруту следования Усольцевых, у скалы Буратинка и так далее», — отметил Тайганавт.
Он убежден, что семья не ушла далеко от своего первоначального пути. «У меня есть ощущение, что все-таки Усольцевы где-то рядом остались», — сказал эксперт.
Произошла трагическая случайность.
Что же могло произойти с опытным туристом Сергеем Усольцевым, его женой Ириной и пятилетней дочерью Ариной? Тайганавт исключает версию о запланированном побеге и склоняется к трагической случайности.
«Придерживаюсь версии, что Усольцевы потерялись где-то среди курумников. Там, где они находились, ведь сложный рельеф», — сказал собеседник издания.
Он подчеркивает, что Сибирь — это экстремальная территория, где человеческие жизни зависят от капризов погоды.
«Выходишь в лес — светит солнце, а через час у тебя уже валит снег. И это влияет на состояние людей, отправившихся в поход. И даже если, как говорят, Сергей Усольцев был опытным туристом, знал местность, не забывайте, что с ним были женщина и ребенок, у которых соответствующего опыта не было. Поэтому очень легко растеряться в какой-то момент и начать принимать решение не исходя из рациональных вводных данных, а на эмоциях», — поделился Тайганавт.
По его мнению, с главой семьи могло произойти непоправимое, что мгновенно поставило в безвыходное положение его близких.
«Усольцев мог провалиться в курумник, сломать руки или ноги, у него мог случиться приступ, да что угодно. А так как он старший руководитель группы, остальные члены растерялись, запаниковали. И тогда уже шансы выжить минимальные», — отметил Тайганавт.
Свое заключение он формулирует четко: «Нужно осматривать более тщательно провалы».
Почему не нашли следов.
Отсутствие каких-либо следов после почти двух недель интенсивных поисков с привлечением волонтеров, кинологов и техники многих ставит в тупик. Но для Тайганавта в этом нет ничего удивительного.
«Потеряться в красноярской тайге и в том районе, где исчезли Усольцевы, несложно, и осуществлять поиски тоже там непросто. Особенно в межсезонье. И то, что не нашли никаких следов пропавших, еще не говорит о том, что их не было. Учитывая погодные условия — дожди и снег — думаю, они могли быть просто стерты», — сказал Тайганавт.
Критическим фактором эксперт называет упущенное время. «Было потеряно время: узнали об исчезновении семьи на второй день, а активные поиски начались на третий. Пока всё организовали… Самый горячий и важный период — первые сутки после невыхода группы на связь, когда реально найти пропавших людей при меньших масштабах поиска. В случае с Усольцевыми еще и погода испортилась», — констатировал он.
Тайга не прощает ошибок.
Комментируя это исчезновение, Тайганавт обратил внимание на главное: сибирская тайга не прощает ошибок и невнимательности, даже в непосредственной близости от города.
«В семи километрах от Красноярска есть парк, так даже там люди умудрялись теряться и замерзать. Хотя вроде бы вот он, город, поднимись на скалу — и увидишь огни», — отметил Тайганавт.
Он привел в пример трагический случай из 90-х.
«Девушка с парнем вышли в лес при хорошей погоде, но неожиданно пошел снег. Молодому человеку стало плохо, рассказывали, что он забыл лекарство, и, так как пара заблудилась, не принял его вовремя. В итоге блуждания по тропам привели к смерти парня… И сейчас теряются люди, притом что все тропы промаркированы, стоят щиты информационные, есть связь», — поведал Тайганавт.